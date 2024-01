Open da Austrália. Iga Swiatek vence Danielle Collins

Swiatek, de 22 anos, começou melhor a partida e venceu o primeiro set por 6-4, embora Collins, número 62 do ranking WTA, tenha conseguido quebrar por uma vez o jogo de serviço da favorita.A norte-americana de 30 anos, vice-campeã do "major" australiano em 2022, respondeu de seguida, conquistando cinco jogos seguidos para vencer o segundo set em Melbourne Park por 3-6.Swiatek, detentora de quatro títulos do Grand Slam e semifinalista em Melbourne em 2022, recuperou no terceiro set, que venceu por 6-4, fechando o encontro após três horas e 14 minutos.Na 112.ª edição do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, a polaca vai medir forças na próxima fase com a checa Linda Noskova, número 50 do ranking mundial, que venceu a norte-americana McCartney Kessler, vinda da qualificação, por 3-6, 6-1 e 4-6.