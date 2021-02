Open da Austrália. Nadal ganha e está na terceira ronda

No último encontro do dia na Rod Laver Arena, o esquerdino de Manacor, de 34 anos, apenas precisou de uma hora e 47 minutos para eliminar o "qualifier" e 177.º colocado no "ranking" ATP em três "sets", pelos parciais de 6-1, 6-4 e 6-2



Rafael Nadal, número dois mundial e campeão do "major" australiano em 2009, vai defrontar na terceira jornada o vencedor do desafio entre o britânico Cameron Norrie (69.º) e o russo Roman Safiullin (183.º).