Open da Austrália. Nadal segue para os quartos de final

O esquerdino de 34 anos levou de vencido Fabio Fognini, 17.º do "ranking" mundial, pelos parciais 6-3,6-4 e 6-2.



Rafael Nadal, número dois mundial e campeão do "major" australiano em 2009, precisou de apenas duas horas e 16 minutos para vencer o italiano no encontro disputado na Rod Laver Arena.



O veterano espanhol segue assim para os quartos de final do Open da Austrália, primeiro Grand Slam da época, onde defrontará o vencedor da partida entre o grego Stefanos Tsitsipas e o italiano Matteo Berrettini.