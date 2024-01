Open da Austrália. Naomi Osaka eliminada

Osaka, atualmente no 831.º posto do ranking mundial, foi batida pela 19.ª da hierarquia pelos parciais de 6-4 e 7-6 (7-2) , num encontro que teve a duração de uma hora e 28 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.Na segunda ronda, Caroline Garcia vai enfrentar a polaca Magdalena Frech, 69.ª do ranking WTA, enquanto Osaka, de 26 anos, "caiu" à primeira num torneio que já conquistou por duas vezes na carreira, em 2019 e 2021, depois de regressar à competição no início do ano após mais de um ano de ausência, por ter sido mãe.