Open da Austrália. Novak Djokovic eliminado

O sérvio Novak Djokovic, número um do mundo, falhou a defesa do título do Open da Austrália em ténis, ao perder nas meias-finais com o italiano Jannik Sinner em quatro sets.

No sétimo encontro entre os dois tenistas, Sinner, quarto do ranking ATP, venceu os dois primeiros parciais por 1-6, 2-6, no principal estádio do torneio, Rod Laver Arena.



O sérvio de 36 anos, que vinha de uma série de 33 vitórias consecutivas em Melbourne Park, respondeu ao conquistar o terceiro set por 7-6 (8-6).



Mas o italiano de 22 anos, que já tinha derrotado Djokovic em duas ocasiões na reta final da última temporada, na fase de grupos das ATP Finals e na Taça Davis, fechou o encontro em três horas e 22 minutos ao vencer o quarto parcial por 3-6.



O sérvio falhou assim a 11.ª vitória no primeiro "major" da temporada, algo que lhe teria permitido igualar o recorde de Margaret Court.



Sinner, que ainda procura a primeira vitória num torneio do Grand Slam, vai defrontar na final, no domingo, o vencedor do encontro entre o russo Daniil Medvedev, terceiro do mundo, e o alemão Alexander Zverev, sexto do ranking ATP.