Open da Austrália: Nuno Borges regressa "mais motivado" para superar primeira ronda

O maiato, número um nacional e 66 no ranking ATP, estreou-se há um ano no ‘Happy Slam’, mas despediu-se na estreia, ao ceder perante o italiano Lorenzo Sonego, então 47.º colocado mundial. Desta vez, volta mais experiente para defrontar o alemão Maximilian Marterer (98.º ATP), assim ditou o sorteio.“Joguei aqui no ano passado, pela primeira vez, saí com uma derrota na primeira ronda e saí mais motivado do que quando cheguei. Este ano, ambiciono superar a primeira ronda e logo vejo. Sinto que é possível, vou lutar por isso, mas sei que será um jogo extremamente duro. Já perdi contra ele e sei do que é capaz. Tenho de estar a jogar o meu melhor ténis para ter hipóteses”, avançou o português, em declarações à agência Lusa.Borges, de 26 anos, e Marterer, dois anos mais velho, encontraram-se em outubro de 2023 no ATP 250 de Antuérpia, disputado em piso rápido ‘indoor’, e levou a melhor o esquerdino germânico, em dois sets. Nos Antípodas, o único português no quadro de singulares do primeiro torneio do Grand Slam do ano espera igualar o confronto direto.“Espero, desta vez, contar com condições diferentes. Mais calor, ao ar livre, com o sol a bater e um bocadinho mais de vento. Enfim, condições mais instáveis que posso, se calhar, usar a meu favor e tornar o jogo mais complicado para ele. Sei que ele tem boas pancadas de fundo, gosta de jogar muito forte e serve muito bem, o que causa muitas dificuldades em ‘indoor’, mas espero jogar um bocadinho melhor desta vez e conseguir ‘vingar-me’”, confessou.Depois de fechar 2023 com a conquista do terceiro ‘challenger’ da temporada em casa (Monterrey, Phoenix e Maia), Nuno Borges não está a viver um início de temporada fácil, graças à derrota na ronda inaugural no ATP 250 de Hong Kong e ao desaire nos oitavos de final de Auckland, dois torneios de preparação para o Open da Austrália.“Os jogos têm sido sempre duros, contra adversários complicados e eu não era favorito em nenhum encontro. Podia ter caído para qualquer um dos lados, mas em Auckland foi um bocadinho mais complicado ainda. O meu adversário [Arthur Fils] joga muito bem e eu não estive à altura. Só me resta olhar para a frente e perceber que estou onde quero, a jogar os melhores torneios do mundo e que também é normal perder cedo a este nível”, justificou o maiato.Nuno Borges chegou quinta-feira a Melbourne, onde encontrou temperaturas ligeiramente mais altas do que em Auckland, “mas nada de extraordinário”, e hoje espera fazer “um dia normal de treino e de preparação para o torneio”, cuja sua participação está igualmente garantida na competição de pares, ao lado do australiano Aleksandar Vukic.“Agora, é só afinar as pancadas e preparar-me para o jogo”, frisou o atleta português, que tem como melhores resultados no Grand Slam a segunda ronda no Open dos Estados Unidos em 2022 e Roland Garros 2023.

Em caso de vitória na abertura do Open da Austrália, que decorre em Melbourne Park entre 14 e 28 de janeiro, Nuno Borges terá como adversário seguinte o vencedor do duelo entre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (23.º ATP) e o francês Constant Lestienne (84.º ATP).