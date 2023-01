Open da Austrália. Sabalenka bate Linette

Sabalenka, quinta classificada do ranking mundial e quinta cabeça de série em Melbourne, impôs-se em dois sets a Linette, 45.º na hierarquia da WTA, que se estreou nas meias-finais de um "major", pelos parciais de 7-6 (7-1) e 6-2, após uma hora e 33 minutos.

A bielorrussa, de 24 anos, vai defrontar no sábado Rybakina, número 25 do mundo e 22.ª pré-designada, que hoje bateu a também bielorrussa Victoria Azarenka, por 7-6 (7-4) e 6-3, numa final inédita do torneio australiano em piso duro, primeiro Grand Slam de 2023.