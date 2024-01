A número dois do mundo impôs-se à veterana Tsurenko, de 34 anos e 33.ª do ranking WTA, pelos parciais de 6-0 e 6-0, num encontro que durou apenas 52 minutos na Rod Laver Arena, em Melbourne.Na segunda ronda do primeiro torneio do Grand Slam da temporada, Sabalenka terá pela frente a norte-americana Amanda Anisimova, 442.ª do ranking WTA, que venceu a espanhola Paula Badosa, número 100 do mundo, pelos parciais de 7-5 e 6-4.