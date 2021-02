Open da Austrália: Simona Halep apura-se com facilidade para a segunda ronda

Na primeira ronda do ‘major’ australiano, Halep precisou apenas de 59 minutos para carimbar a vitória diante da 140.ª jogadora do ‘ranking’ WTA, com os parciais de 6-2 e 6-1.



Semifinalista em Melbourne no ano passado, a segunda pré-designada vai encontrar na próxima ronda a também australiana Ajla Tomljanovic, 72.ª tenista mundial, que hoje bateu a japonesa Misaki Doi, por 6-2 e 6-1.