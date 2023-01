Open da Austrália. Tsitsipas na meia-final em Melbourne

Tsitsipas, quarto do ranking mundial, venceu Lehecka, 71.º, por 6-3, 7-6 (7-2) e 6-4, em duas horas e 17 minutos, para chegar pela terceira vez seguida às "meias" em Melbourne.

Em busca da primeira final no "major" australiano - tem uma perdida em Roland Garros -, Tsitsipas vai defrontar o russo Karen Khachanov, 20.º do mundo, que beneficiou da desistência do norte-americano Sebastian Korda, 31.º, no terceiro "set" do encontro dos quartos de final.