Open da Austrália. Vencedora em 2020 eliminada por Kaiai Kanepi

A vencedora do Open da Austrália em 2020, a tenista Sofia Kenin (4.ª do mundo), foi agora eliminada ao perder (6-3/6-2) frente à 65.ª no mundo, a estónia Kaiai Kanepi.