Open da Suécia de ténis de mesa já sem portugueses

17 Nov, 2017

Marco Freitas, número 17 do 'ranking' mundial, enfrentou o nigeriano Aruna Quadri, jogador do Sporting e atual 29.º do mundo e segundo melhor africano, e perdeu por desnivelados 4-0, com os parciais de 11-6, 11-4, 13-11, e 12-10.



Em pares, o parceiro de Diogo Carvalho era justamente Quadri, seu companheiro no clube de Alvalade, e registaram uma derrota ante os indianos Sharath Kama Achanta e Sathiy Gnanasekaran, por 3-1, com 11-7, 11-13, 11-8, e 11-4.