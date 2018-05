Partilhar o artigo Open de Portugal em golfe com 13 portugueses em prova Imprimir o artigo Open de Portugal em golfe com 13 portugueses em prova Enviar por email o artigo Open de Portugal em golfe com 13 portugueses em prova Aumentar a fonte do artigo Open de Portugal em golfe com 13 portugueses em prova Diminuir a fonte do artigo Open de Portugal em golfe com 13 portugueses em prova Ouvir o artigo Open de Portugal em golfe com 13 portugueses em prova

Tópicos:

EDIÇÃO, Figueiredo Ti Cruz Carlota Tomás, Gaspar, Morgado Golf Course, RECORDE PARTICIPAÇÃO É PROVAS, TÍTULO Redação,