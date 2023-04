Open de Portugal Funchal 2023. Miguel Nascimento obtém mínimos para Paris 2024.

Nadador do Benfica terminou os primeiros 50 metros do primeiro percurso da estafeta de 4x100 livres em 21,91 segundos, superando a marca de mínimos fixada em 21,96. Esta foi a derradeira prova do Open de Portugal, que decorreu de quinta a domingo, no Funchal.