Open de Portugal: Pineau vence no `play-off`, Bessa termina em sexto

Depois do empate registado ao final das quatro voltas, com 273 pancadas, 15 abaixo do par, Pierre Pineau, de 23 anos, 'sacou' um ‘eagle’ no primeiro buraco do ‘play-off’ com os compatriotas Félix Mory e David Ravetto para conquistar o seu primeiro título no Challenge Tour.



Entre os portugueses, Tomás Bessa foi quem mais se destacou, fechando a sua terceira participação no Open de Portugal, no sexto lugar empatado com o escocês Euan Walker, ambos com um total 276 pancadas, 12 abaixo, enquanto Pedro Figueiredo terminou 22.º lugar e o amador Hugo Camelo Ferreira despediu-se na 68.ª posição.