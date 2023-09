Open de Portugal: Prova do Challenge Tour principia em Óbidos com sete portugueses

Melo Gouveia, membro do Challenge Tour e seis vezes campeão no circuito, já disputou 19 torneios este ano e conquistou um troféu, no Abu Dhabi Challenge, tendo alcançado ainda três top-10, no Andaluzia Challenge de Cádis, no Blot Open de Bretagne e, há uma semana, no Challenge de Espanha.



O jogador da Quinta do Lago chega em boa forma à zona oeste, como número 21 na ‘Road to Maiorca’, a hierarquia da segunda divisão do golfe europeu, e, juntamente com Ricardo Santos, Tomás Bessa, o irmão Tomás, Vítor Lopes, Pedro Lencart e João Pinto Basto vão defender as cores nacionais, num ‘field’ composto por 144 jogadores.



Ricardo Santos, jogador do DP World Tour, regressa ao traçado desenhado pelo mítico Seve Ballesteros em Óbidos, depois de ter falhado as últimas duas edições da prova e de ter alcançado o 24.º lugar em 2020.



Esta temporada, o profissional algarvio, que se sagrou campeão do Madeira Islands Open em 2012, ano em que o torneio integrava o calendário do principal circuito europeu, jogou 13 torneios e passou sete ‘cuts’.



Entre as principais figuras do torneio português, dotado de 250 mil euros em prémios monetários, destaque para o campeão em título, o francês Pierre Pineau, o sul-africano Casey Jarvis e o francês Ugo Coussaud, líder e segundo classificado na ‘Road to Maiorca’, respetivamente, e para os três ex-campeões do Portugal Masters, o espanhol Álvaro Quiros (2008) e os britânicos Tom Lewis (2011 e 2018) e Steven Brown (2019).