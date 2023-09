Open de Portugal: Tomás Bessa lidera à partida para a segunda volta

O profissional português Tomás Bessa vai partir hoje para a segunda volta na liderança da 61.ª edição do Open de Portugal, torneio do Challenge Tour a decorrer até domingo no traçado do Royal Óbidos Golf Resort.

O jogador de Paredes detém uma vantagem de duas pancadas sobre o segundo classificado, o inglês Marco Penge, depois de ter completado a ronda inaugural com 63 pancadas, nove abaixo do Par, tornando-se no português com o resultado mais baixo na história das quatro edições da prova em Royal Óbidos.



Além de Bessa, o melhor representante nacional em 2022, ao terminar em sexto lugar, Ricardo Melo Gouveia, que ocupa o 21.º lugar na ‘Road to Maiorca, o ranking do Challenge Tour, está dentro do ‘cut’ provisório, assim como o algarvio Vítor Lopes.



Enquanto Melo Gouveia fez 70 pancadas (-2) e partilha o 31.º lugar da classificação, Lopes entregou um primeiro cartão com 71 ‘shots’ (-1) e está no limite do corte, que apurará ao final da volta de hoje os 60 melhores e empatados para o fim de semana do torneio, dotado de 250 mil euros em prémios monetários.