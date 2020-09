Open de Portugal: Vítor Lopes defende hoje liderança em Óbidos

Depois de se estrear com 65 pancadas, sete abaixo do Par do traçado da autoria do espanhol Seve Ballesteros, o jovem algarvio, de 24 anos, deixou o francês Damien Perrier e o espanhol Carlos Pigem a dois ‘shots’ de distância, antes de entrar hoje em ação às 10:40 para tentar segurar o comando da prova pontuável para o European Tour e Challenge Tour.



A três pancadas do líder está o também português Ricardo Santos, que entregou um primeiro cartão com 68 pancadas, quatro abaixo do Par, e partilha com outros três golfistas o quarto lugar do ‘leaderboard’.



Ainda no top-10 do torneio dotado de 500 mil euros em prémios monetários está Ricardo Melo Gouveia, após uma jornada inaugural com 69 ‘shots’, três abaixo do Par, enquanto Stephen Ferreira, Pedro Figueiredo, Francisco Oliveira, Tomás Bessa e o amador figuram no ‘cut’ provisório.



A 58.ª edição do Open de Portugal, à semelhança do sucedido no Portugal Masters na última semana, está a ser disputado sob fortes medidas restritivas, devido à pandemia provocada pela covid-19.