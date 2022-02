Open de Sarajevo de judo fecha sem mais medalhas portuguesas

Com dois judocas nos -81 kg, Portugal viu João Fernando bater o azeri Omar Rajabli na primeira ronda do torneio da capital da Bósnia e Herzegovina, mas ceder depois ante o espanhol José María Mendiola Izquieta.



Isento na primeira ronda, também Manuel Rodrigues perdeu no segundo combate, contra o italiano Tiziano Falcone, que viria a chegar à medalha de bronze na categoria de peso, vencida pelo francês Arnaud Aregba.



No quadro feminino, a única portuguesa hoje em prova foi Joana Crisóstomo, que ficou isenta do primeiro combate antes de perder, por um ‘waza-ari’, frente à francesa Juliette Diollot.



A única medalha da comitiva portuguesa em Sarajevo veio no primeiro dia, sábado, por Maria Siderot, em -52 kg, com Wilsa Gomes a conseguir o outro resultado de destaque, no caso um quinto lugar em -63 kg.