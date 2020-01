Organização do Volta a França convida Akea-Samsic, de Quintana, e B&B Hotels

Com a inclusão destas duas formações, o pelotão da mais importante prova velocipédica do mundo, que este ano decorrerá entre 27 de junho e 19 de julho, contará com 22 equipas, seis das quais francesas, um número recorde na última década.



O ciclista colombiano Nairo Quintana, duas vezes segundo e uma terceiro na Volta a França, e vencedor da Vuelta em 2016, transferiu-se em setembro passado da Movistar para a Arkea-Samsic, na qual alinham, entre outros, Warren Barguil, campeão francês em título, Nacer Bouhanni e Diego Rosa.



A 107.ª edição da Volta a França contará, de acordo com o regulamento da União Ciclista Internacional (UCI), com as 19 formações do World Tour, a Total Direct Energie, líder do ranking’ continental profissional, e as duas formações hoje convidadas.