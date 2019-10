Orlando Terranova vence Baja de Portalegre e Tiago Reis é campeão nacional

Terranova bateu o espanhol Nani Roma (Borgward BX7) por 2.53,1 minutos, com o polaco Jakub Przygonscki (Mini John Cooper) a fechar os lugares do pódio, a 4.42,7 minutos do vencedor.



Hélder Oliveira (Mini All 4 Rancing) foi o melhor português, na quarta posição, seguido de Ricardo Porém (Borgward BX7), a 13.17,6 minutos do vencedor.



O sexto posto de Tiago Reis, que chegou ao todo-o-terreno há apenas dois anos, foi suficiente para o piloto do Mitsubishi conquistar o primeiro título, até porque Alexandre Ré (Volkswagen Amarock) partiu a caixa de velocidades no derradeiro setor seletivo, sendo obrigado a abandonar.



No agrupamento T2, Fernando Barreiros (Isuzu D-Max) venceu a Taça Ibérica. "Foi muito difícil gerir os últimos 100 quilómetros, pois andámos num ritmo mais baixo, o que exige uma maior concentração. Foi uma prova difícil, tanto em termos de andamento, como emocionalmente. No entanto, conseguimos obter o resultado que pretendíamos, que era terminar e tornarmo-nos campeões ibéricos", frisou o piloto da Isuzu.



Nas motas, a vitória foi para o luso-germânico Sebastian Bühler (Husqvarna), mas o título ficou para Daniel Jordão (Yamaha), que foi quinto classificado.



Em moto quatro, venceu Roberto Borrego (Yamaha), que também se sagrou campeão nacional, com os mesmos 125 pontos do que Luís Engeitado (Yamaha), que desistiu esta tarde. Neste caso, valeu o maior número de vitórias de Borrego no campeonato (cinco) para desempatar.



Em SSV, o vencedor foi Pedro Carvalho (Can Am) mas o campeão é Pedro Santinho Mendes (Can Am), segundo classificado na prova do Automóvel Clube de Portugal (ACP).