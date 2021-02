Osaka reina em Melbourne

Diante de uma assistência de mais de sete mil pessoas, cerca de 50% da capacidade da Rod Laver Arena, a número três mundial impôs-se a Brady, 24.ª colocada no ‘ranking’ WTA, em apenas uma hora e 17 minutos, em dois ‘sets’, pelos parciais de 6-4 e 6-3, dilatando assim a vantagem no confronto direto (3-1).



Na primeira partida, as duas jogadoras entraram a estudar a estratégia adversária e, ao quarto jogo, Osaka chegou ao ‘break’ (3-1), que acabou sendo devolvido de imediato pela norte-americana no jogo seguinte (3-2), recuperando da desvantagem e servindo para a igualdade.



Num duelo até então equilibrado, com a pancada de esquerda de Brady a surpreender e a nipónica a subir de quando em vez à rede, Naomi Osaka dispôs de um ‘set point’ no 10.º jogo e não perdeu a oportunidade de fechar, por 6-4, em 41 minutos.



No segundo ‘set’, a jovem japonesa, de 23 anos, entrou a quebrar o serviço da adversária, a disputar a sua primeira final de um ‘major’, repetindo o ‘break’ novamente no quarto jogo e contabilizando seis jogos consecutivos para se colocar na liderança com uma vantagem de 4-0 no marcador.



Apesar de Jennifer Brady ter recuperado de um dos dois breaks’ e ter confirmado o seu jogo de serviço (4-2), Naomi Osaka não cedeu e confirmou a sua supremacia com um 6-3 no segundo parcial, conquistando assim o quarto título do Grand Slam, depois dos triunfos no Open dos Estados Unidos (2018 e 2020) e Open da Austrália (2019).



Com o troféu conquistado hoje, a jovem japonesa tornou-se mesmo na terceira tenista na Era Open (desde 1968), entre mulheres e homens, a ganhar as primeiras quatro finais disputadas de um ‘major’, atrás apenas de Roger Federer (sete) e Monica Seles (seis).



Graças à sua 21.ª vitória consecutiva (14.ª no Grand Slam), a nipónica vai ascender à segunda posição do ‘ranking’ WTA, logo atrás da australiana Ashleigh Barty, enquanto Jennifer Brady subirá à 13ª posição.