Oscar Chalupsky 11º nos Mundiais de canoagem de mar

Mário Aleixo - RTP 19 Nov, 2017, 11:55 / atualizado em 19 Nov, 2017, 11:55 | Outras Modalidades

Nascido na África do Sul há 54 anos, Chalupsky foi o melhor elemento da seleção portuguesa em Hong Kong, ao gastar 1:39.17 horas para cumprir os 22 quilómetros do percurso.



David Fernandes concluiu a prova em 23º, em 1:47.01 horas, e Marco Gomes foi 30º, com uma marca de 1:51.24.



O australiano Cory Hill sagrou-se campeão do mundo, com um tempo de 1:31.55 horas, à frente dos sul-africanos Hank McGregor (1:32.20) e Eduard Mocke (1:32.53).