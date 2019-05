Partilhar o artigo Ott Tanak termina segundo dia do Rali do Chile 30 segundos à frente de Ogier Imprimir o artigo Ott Tanak termina segundo dia do Rali do Chile 30 segundos à frente de Ogier Enviar por email o artigo Ott Tanak termina segundo dia do Rali do Chile 30 segundos à frente de Ogier Aumentar a fonte do artigo Ott Tanak termina segundo dia do Rali do Chile 30 segundos à frente de Ogier Diminuir a fonte do artigo Ott Tanak termina segundo dia do Rali do Chile 30 segundos à frente de Ogier Ouvir o artigo Ott Tanak termina segundo dia do Rali do Chile 30 segundos à frente de Ogier