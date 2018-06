Ouro para equipa portuguesa de hipismo nos Jogos do Mediterrâneo

Lusa Comentários 27 Jun, 2018, 20:59 | Outras Modalidades

António Matos Almeida, Duarte Seabra, Luís Sabino Gonçalves, Rodrigo Almeida formaram a equipa que venceu o ouro no desempate com a França, conforme confirmou o chefe de equipa Francisco Louro que assistiu à prova no Royal Polo Club de Barcelona, infraestrutura localizada a cerca de 100 quilómetros do epicentro dos Jogos do Mediterrâneo.

Nesta prova de equipas mistas, Portugal competiu só com homens, tendo arrecadado o terceiro ouro para a delegação portuguesa depois de, ao segundo de competição, no sábado, Melanie Santos e João Pereira terem conseguido o primeiro lugar no triatlo.

Somam-se três pratas e seis bronzes, num total de 12 medalhas arrecadadas até ao momento numa competição na qual Portugal se estreia.

Os Jogos do Mediterrâneo tiveram início na quinta-feira e terminam em 01 de julho, tendo a delegação portuguesa representada por 232 atletas em 29 modalidades.