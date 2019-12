Outros números de 2019

- Portugal conseguiu apuramento para o Europeu de andeol 14 anos depois.- PAOK foi campeão grego … 34 anos depois.- Rennes venceu a Taça de França… 48 anos depois.- Portugal campeão mundial de hóquei em patins 16 anos depois.- O Flamengo venceu a Taça Libertadores… 38 anos depois (!)- Um português venceu no circuito mundial de Dardos, José de Sousa.- A Dinamarca (masculinos) e a Holanda (femininos) foram campeões mundiais de andebol.- A Finlândia está numa fase final de um Europeu ou Mundial de futebol.- Ott Tanak venceu o Mundial de Ralis.- Italo Ferreira venceu o Mundial de Surf.- Arley Bernal (Col) venceu o Tour.- Judd Trump venceu o Mundial de Snooker.- Ucrânia campeã Mundial futebol sub 20.- FC Porto venceu a Youth League (3-1 ao Chelsea).- Sp. Braga conquista o título campeão nacional futebol (feminino).- Tsitsipas e Ashleigh Barty a vencerem o Masters Ténis.- Uma equipa do Canadá vence a NBA – Toronto Raptors.- St. Louis Blues campeões da NFL.- Washington Nationals na MLB.- Um tenista português (João Sousa) chega aos oitavos de final de Wimbledon.- João Rodrigues (W52 FC Porto) venceu a volta a Portugal.- Patriots venceram o Super Bowl pela 6.ª vez.- Liverpool campeão europeu pela 6.ª vez.- Lewis Hamilton campeão da F1 pela 6.ª vez.- Marc Marquez campeão Moto GP pela 6.ª vez- Lindsey Vonn, 82 títulos em Taças do Mundo esqui alpino, retirou-se. A melhor de sempre.



SELECÇÕES:



- CAMPEÕES MUNDIAIS DE HÓQUEI EM PATINS.



- CAMPEÕES MUNDIAIS FUTEBOL PRAIA.



- CAMPEÕES DA LIGA DAS NAÇÕES EM FUTEBOL.



- VICE CAMPEÕES EUROPEUS de Ténis de Mesa, masculinos e femininos.



CAMPEÕES EUROPEUS:



- Futsal – SPORTING

- Voleibol – Lube Civitanova

- Basquetebol – CSKA Moscovo

- Futebol – Liverpool

- Futebol Praia – SP. BRAGA

- Raguebi – Saracens

- Polo Aquático – Ferencvarosi

- Basebol – Bologna

- Judo – SPORTING

- Andebol – Vardar

- Ténis de Mesa – Fakel Gazprom

- Hóquei em Patins - SPORTING



CAMPEÕES CONTINENTAIS:



- Ásia – Qatar

- África – Argélia

- América Sul – Brasil

- América Norte e Central – México



CAMPEÕES MUNDIAIS:



- Andebol (Mas) – Dinamarca

- Andebol (Fem) – Holanda

- Futebol (Fem) – Estados Unidos

- Basquetebol - Espanha

- Hóquei no Gelo - Finlândia

- Râguebi – Africa do Sul

- Hóquei em Patins (Mas) – PORTUGAL

- Hóquei em Patins (Fem) – Espanha

- Críquete – Inglaterra

- Polo Aquático (Mas) – Itália

- Polo Aquático (Fem) – Estados Unidos

- Corfebol - Holanda

- Futebol de Praia - PORTUGAL



CURIOSIDADES em Números:



- 1.º jogo de futebol de 2019 … foi o WSWanderers-0 Melbourne City-2.



- 500 - Nuno Morais atingiu os 500 jogos com a camisola do Apoel Chipre.



- 5*5 – Nurkic (bósnio) foi o 1º jogador de sempre na NBA a fazer um 5*5 (24 pts, 23 ressaltos, 7 assistências, 5 roubos, 5 desarmes).



- 8.000 – Estiveram 8.000 espectadores num jogo do distrital de Lisboa, foi no Estrela – Belenenses, no estádio José Gomes.



- 100 – Roger Federer atingiu os 100 títulos ATP na sua carreira.



- 700 - Ronaldo chegou aos 700 golos como sénior.



- 600 - Messi cegou aos 600 golos com a camisola do Barcelona.



- 3 - Sp. Braga tornou-se tricampeão europeu de futebol de Praia.



- 12 - Nadal histórico em Roland Garros, 12.º título da História em Paris (!)



- 7 - Djokovic histórico em Melbourne, 7.º título da história na Austrália.



- 15 - Portugal conseguiu 15 medalhas nos 2.º jogos Europeus de Minsk.



- 82 – Tiger Woods venceu o seu 82.º título PGA Tour (igualou o mítico Sam Sned).



- 8 – As medalhas de Caeleb Dressel nos Mundiais de Natação (6 ouro).



- 25 – As medalhas de Simone Biles em Mundiais de Ginástica, 5 de Ouro nestes Mundiais de Estugarda (feito inédito).



PORTUGUESES QUE DEIXARAM MARCA…



- João Vieira – única medalha dos Mundiais de Atletismo.



- Jorge Fonseca – 1.ª medalha de Ouro para Portugal em Mundiais de Judo.



- Fernando Pimenta – 9.ª medalha em Mundiais de Canoagem.



- Miguel Oliveira – 1.º piloto de sempre a pontuar em MOTO GP.



- Frederico Morais – Apuramento inédito para os Jogos Olímpicos em Surf.



- João Sousa -1.º tenista de sempre a conseguir atingir os oitavos final de Wimbledon.



PARTIRAM ….



- Brown, ex jogador argentino que marcou um golo na final do Mundial do México 1986.



- José António Reyes, ex jogador do Benfica.



- Niki Lauda – campeão Mundial de F1.



- Rogério “PIPI”, o melhor marcador em finais de Taças de Portugal.



- Rui Jordão, ex futebolista internacional português.