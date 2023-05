Ovarense está nas meias-finais do campeonato nacional

A Ovarense venceu o jogo decisivo em Oliveira de Azeméis e fechou o quadro das meias-finais do campeonato de basquetebol, nas quais vai defrontar o Benfica. Sporting e FC Porto completam o quadro.



Num pavilhão Dr. Salvador Machado muito bem composto, o primeiro período foi decisivo para as contas finais do encontro: os vareiros entraram com tudo e venceram por 12-21, limitando o ataque dos unionistas, que ainda reagiram no segundo parcial (15-13) e reduziram a diferença ao intervalo para sete pontos.



Sempre atrás do prejuízo, os oliveirenses tentaram inverter o rumo dos acontecimentos num terceiro período com muitos poucos pontos de ambos os lados (11-8) e que permitiu a aproximação dos caseiros para quatro pontos à entrada para a etapa decisiva.



E foi aí que a Oliveirense fez renascer as esperanças dos adeptos, com um parcial de 10-0 no início do período e uma vantagem de 5 pontos, que deixou escorregar pouco depois. Os últimos minutos foram intensos, com igualdades sucessivas e trocas de liderança que pareciam indicar o caminho para o prolongamento.



A seis segundos do fim, Max Kouguere cometeu uma falta sobre Brandon Peel que foi para a linha de lance livre e carimbou o passaporte dos ovarenses para as meias-finais.



Darius Carter foi o melhor marcador do jogo, com 18 pontos e sete ressaltos para a equipa da casa, enquanto Isaiah Johnson brilhou pelos forasteiros com 16 pontos, 3 ressaltos e 5 assistências.