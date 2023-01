Ovarense junta-se ao Sporting na final da Taça Hugo dos Santos

Com exibições de destaque por parte de Jordan Robertson e Isaiah Johnson (com 19 e 14 pontos, respetivamente), o quarto classificado da I Liga de basquetebol surpreendeu a formação encarnada, numa partida com o resultado em aberto até ao final.O início de jogo foi atípico, com uma falta de assertividade ofensiva por parte da turma de Ovar, o que levou a um parcial de 10-1 a favor das ‘águias’, logo nos minutos iniciais.Se o resultado parecia indiciar um jogo semelhante ao duelo entre as duas equipas no passado dia 07 de janeiro, em que o Benfica venceu de forma esclarecedora por 95-76, a verdade é que a Ovarense ‘despertou’ e, após o lançamento triplo de Cândido Sá, conseguiu mesmo chegar à vantagem no final do primeiro quarto (17-18).O segundo período trouxe algum equilíbrio à partida com as equipas a registarem um parcial de 27-27 nos primeiros cincos minutos, muito por culpa dos dois triplos de Betinho, a manter o Benfica no jogo, mas o ascendente ovarense começou a fazer-se sentir e o marcador registava uma vantagem de 41-36 ao intervalo.No terceiro quarto, o Benfica procurou reagir e o jogo ficou marcado pelos muitos lançamentos exteriores de parte a parte, com Betinho acertar, até ao final do período, umas notáveis cinco vezes em sete tentativas da marca dos três pontos, perante um Nuno Morais que respondia na mesma moeda, acertando três em quatro.Os minutos finais foram marcados por falhas ofensivas de ambos os lados, com a Ovarense a não conseguir aproveitar o seu último ataque, o que deixou o jogo nas mãos dos ‘encarnados’, que também não conseguiram os tão desejados pontos, com o resultado final a terminar em 76-77.Com este resultado, os vareiros chegam à final da 14.ª edição da Taça Hugo dos Santos e, às 16:00 de domingo, defrontam o Sporting, que venceu o FC Porto na primeira meia-final Jogo no Pavilhão Multiusos de Gondomar.Benfica-Ovarense, 76-77.Ao intervalo: 36-41.Sob a arbitragem de Fernando Rocha, Sónia Teixeira e Tiago Perdigão, as equipas alinharam e marcaram:- Benfica: Aaron Broussard (27), Toney Douglas (10), Makram Ben Romdhane (5), Ivan Almeida (2), Terrell Carter (6), José Barbosa (2), Tomás Barroso, José Silva (4), Betinho (18) e Maik Zirbes (2).Treinador: Norberto Alves.- Ovarense: Francisco Amiel, Rodrigo Soeiro (2), Jordan Robertson (19), Cândido Sá (9), Brandon Peel (6), Isaiah Johnson (14), Nuno Morais (12) e Cristóvão Cordeiro (10)Treinador: João Tiago Silva.Marcha do marcador: 13-7 (05 minutos), 17-18 (primeiro período), 27-27 (15 minutos), 36-41 (intervalo), 44-46 (25 minutos), 59-63 (terceiro período), 66-70 (35 minutos) e 76-77 (resultado final).Assistência: cerca de 1.000 espetadores.