Pacers disputam final do Este da NBA com Celtics

Em Nova Iorque, na "negra", os Pacers fizeram valer-se de uma eficácia de lançamentos sem precedentes, fixando em 67,1% o novo máximo da história dos play-offs.



Tyrese Haliburton, com 26 pontos, Pascal Siakam e Andrew Nembhard , com 20 cada, foram os principais responsáveis pelo triunfo folgado, dominando todos os parciais (39-27, 31-28, 31-29 e 29-25).



Os Knicks lideraram a série por 2-0 e 3-2, mas deixaram a decisão para casa, no Madison Square Garden, onde se repetiu a história, 20 anos depois, quando os Pacers também foram vencer um jogo decisivo dos play-offs a Nova Iorque.



Donte DiVincenzo assinou 39 pontos e foi o último a render-se no recinto dos nova-iorquinos, que ambicionavam voltar à final da conferência pela primeira vez desde 2000.



A presença na final da NBA começa a ser disputada entre os Boston Celtics, do português Neemias Queta, líderes da conferência na fase regular, e os Pacers, sextos, na terça-feira, no TD Garden, em Boston, no Massachusetts.