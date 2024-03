Paraciclista Telmo Pinão foi quinto na prova de eliminação nos Mundiais

No último dia do Campeonato do Mundo, que decorreu até domingo no Rio de Janeiro, no Brasil, o paraciclista luso alinhou na corrida de eliminação de C1 e C2 masculinos - uma prova experimental, que ainda não conta para o ranking UCI, mas que teve direito a pódio e medalhas – e foi quinto, tendo a vitória sorrido ao espanhol Ricardo Ten Argilés.



Telmo Pinão competiu ainda em scratch, mas não terminou a corrida. No entanto, o português fez o suficiente no somatório das quatro provas pontuáveis para terminar na 13.ª posição do omnium entre C2 masculinos, categoria vencida pelo francês Alexandre Léauté.



“A prestação do Telmo Pinão no Campeonato do Mundo de paraciclismo de pista foi bastante positiva. Conseguiu pontos importantes para a luta pela qualificação para os Jogos Paralímpicos e está de parabéns, sobretudo pela prova de eliminação, na qual conseguiu um excelente quinto lugar”, analisou José Marques, selecionador nacional de paraciclismo, citado em comunicado da Federação Portuguesa de Ciclismo (FPC).