Paralímpicos. Atleta georgiano detido por agressão

, num incidente ocorrido na quinta-feira.Os órgãos de comunicação local noticiaram que se trata de um judoca georgiano, que vai participar nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, cuja cerimónia de abertura está marcada para 24 de agosto.

A agressão ocorreu depois de o segurança ter chamado à atenção vários atletas georgianos, devido ao barulho que estavam a fazer no hotel onde estavam a fazer a quarentena obrigatória.





Os Jogos Paralímpicos Tóquio2020, que começam em 24 de agosto, serão realizados à porta fechada, à semelhança do que aconteceu com os Jogos Olímpicos, anunciaram hoje os organizadores.



Com Tóquio a ter atualmente um número recorde de novos casos positivos do novo coronavírus, os organizadores dos Jogos decidiram, a uma semana do arranque do evento, realizar as provas à porta fechada.



Nos Jogos Olímpicos Tóquio2020 98% das provas foram realizadas à porta fechada, com alguns adeptos a serem aceites em provas que se realizaram fora da capital.