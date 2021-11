Paralímpicos Paris2024 com recorde de eventos com medalhas para mulheres

O anúncio foi feito este sábado de forma oficial, depois da consulta realizada pelo IPC às diferentes federações internacionais, tendo sido decidido queEm comparação com Sydney2000, são quase o dobro das 990 mulheres que participaram na prova realizada na Austrália, sendo que o número ainda pode aumentar, pois existem mais 339 vagas livres de género para a competição parisiense.Face à petição de muitos membros do IPC para que fossem aumentadas as oportunidades de competição para desportistas com grandes necessidades de apoio,

O IPC decidiu equiparar o formato dos cinco desportos coletivos do programa paralímpico, garantindo que todos os eventos terão a presença de oito equipas.