Paralímpicos: Portugueses somam três triunfos e cinco derrotas no boccia individual

Portugal fechou com três vitórias e cinco derrotas o segundo dia dos torneios individuais de boccia dos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, com Cristina Gonçalves (BC2) e José Macedo (BC3) a repetirem os triunfos alcançados no sábado.