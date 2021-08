Paralímpicos. Susana Veiga eliminada nos 50 metros livres S10

Susana Veiga, que tem um encurtamento do fémur e falta de mobilidade na perna direita, é campeã europeia e vice-campeã mundial dos 50 metros livres S9, mas competiu na classe S10, com atletas com menor grau de deficiência, porque nos Jogos Paralímpicos não existe a prova da sua categoria.

A mais rápida das eliminatórias foi a Anastasiia Gontar, que compete sob a bandeira do Comité Paralímpico da Rússia (RPC), que nadou em 27,48 segundos, tendo a chinesa Meng Zhang conseguido o último tempo de entrada na final (28,93).