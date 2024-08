Paralímpicos: Triatlo assume que top 5 em ano de estreia "seria excelente"

“É uma estreia, não queremos pôr as expectativas muito elevados. O Filipe vai como número nove do ranking. Dentro de mais de uma centena de atletas que estão no ranking, estar nos melhores 10 já é uma conquista por si só”, disse o treinador André Campos à agência Lusa.O técnico do estreante triatleta Filipe Marques admite que, depois de conseguir estar entre os melhores, “tudo o que vier é bom”, assumindo um objetivo maior: “Entrar no top 5 seria um excelente resultado”.No triatlo paralímpico, os atletas cumprem 20 quilómetros de bicicleta, cinco quilómetros de corrida e 750 metros de natação, este último setor nas águas do rio Sena, que mereceram várias críticas durante as competições olímpicas.Além da qualidade da água, André Campos assume que a forte corrente do rio, visível nas provas olímpicas de triatlo, pode ser um problema acrescido, atendendo ao facto de estarem em competição alguns atletas com limitações nos membros superiores.O treinador, que assume que a natação “é o melhor segmento do Filipe”, de 26 anos, refere que o percurso escolhido para a prova, “no coração de Paris, é muito bonito”, mas alerta para a necessidade “de a saúde dos atletas ter de estar em primeiro lugar.Lembrando que os dois últimos campeonatos da Europa foram disputados no modelo duatlo, devido à qualidade da água, e que o evento teste dos Jogos, previsto para Paris, não se realizou, André Campos entende que a organização podia encurtar a prova de natação, ou fazê-la a favor da corrente.A estreia do triatlo português nos Jogos Paris2024 é vista pelo técnico como “uma demonstração do trabalho feito pela federação da modalidade no paratriatlo e num triatlo mais inclusivo”.

Além do triatlo, Portugal vai estrear-se também nas competições de powerlifting, nos Jogos Paralímpicos Paris2024, que começam na quarta-feira e nos quais apresenta uma comitiva de 27 atletas, que competirão num total de 10 modalidades.









Triatlo – Ficha do atleta português







Dados do atleta português que vai competir na modalidade de triatlo nos Jogos Paralímpicos Paris2024, competição que decorrerá em 01 e 02 de setembro, na Ponte Alexandre III:



- Nome: FILIPE MARQUES.



- Data de Nascimento: 09/07/1998 (26 anos).



- Deficiência: Motora.



- Classe desportiva: S5.



- Clube: Sporting Clube de Portugal.



- Treinador: André Campos.



- Provas em que vai participar: PTS5.



- Posição no ranking mundial: 9.º.



- Estreia em Jogos Paralímpicos:



- Melhores resultados Ciclo 2021-2024:



Prata no Campeonato da Europa2023.



5.º no Campeonato do Mundo2023.



4.º no Campeonato da Europa2022.



6.º no Campeonato do Mundo2022.



Bronze no Campeonato da Europa2021.