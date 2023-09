Paris2024: Canoísta Teresa Portela "orgulhosa" pelo quinto apuramento para os Jogos

“Obviamente que estou contente, mas o objetivo era apurar o K4. Já por quatro vezes que tinha qualificado o K1 e sabia que podia voltar a consegui-lo, mas fico com um gosto um bocadinho amargado porque gostava mesmo de o fazer no K4”, assumiu, falando da tripulação que incluía ainda Francisca Laia, Joana Vasconcelos e Maria Rei.



Este trio de companheiras vão ser agora o seu maior obstáculo rumo aos Jogos, pois Teresa terá de vencer, em abril, a seletiva nacional para garantir que é seu o lugar que conquistou para Portugal.



“Só em Londres2012 (o K1) foi mais ou menos tranquilo, pois já tínhamos qualificado também o K4. Mas mexe (com a minha preparação). Sou a única que tem mais a perder, pois a seletiva nacional em abril é a minha única oportunidade, enquanto as outras minhas colegas, além da minha vaga, têm a repescagem europeia para o K2 e eu estou mais limitada. Tenho de focar-me muito mais. Estou mais pressionada para que a vaga que eu conquistei não me escape”, desabafou.



A canoísta de 35 anos reconhece que participar nos seus quintos Jogos Olímpicos “é algo ao alcance de poucos”, valorizando, sobretudo, a “consistência de muitos anos na elite”, algo que lhe provoca um “orgulhozinho”.



Teresa Portela, que só hoje viu confirmada a qualificação, que, oficiosamente, soube logo no dia, com o oitavo lugar na final dos Mundiais, descarta assumir se estes serão os seus últimos Jogos Olímpicos, escusando-se a pensar o futuro.



“A vida tem-me mostrado que há que haver um plano, mas não dizer com antecedência o que vamos fazer. Vou tentar confirmar o meu apuramento para Paris2024 e tentar estar lá como se fossem os meus últimos Jogos e derradeiro ano a competir ao mais alto nível. Depois, a vontade e a minha vida logo decidirão o que vou fazer”, concluiu.



Além da vaga de K1 500 feminina, Portugal assegurou presença nos Jogos Olímpicos em K1 1.000 metros, por Fernando Pimenta, e K2 500, por João Ribeiro e Messias Baptista, ambas as tripulações com a medalha de ouros nos Mundiais.



Para os Jogos Paralímpicos, Norberto Mourão conseguiu o lugar em VL2, enquanto Alex Santos e Floriano Jesus foram bem-sucedidos em KL1, sendo que apenas um poderá representar o país.