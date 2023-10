Paris2024. COI rejeita acusações de Putin

“Rejeitamos firmemente as acusações de discriminação étnica”, refere um porta-voz do COI, numa mensagem enviada à agência noticiosa AFP, acrescentando: “A participação nos Jogos não é, de forma nenhuma, um direito humano”.



O COI recorda que, depois de a Rússia e a Bielorrússia terem sido excluídas de vários eventos desportivos desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em fevereiro de 2022, alguns atletas individualmente têm vindo a ser autorizados a competir, em certas condições, nomeadamente apresentarem-se sob bandeira neutra.



Na quinta-feira, Vladimir Putin acusou o COI de “discriminação étnica” em relação aos atletas russos, que deverão ser autorizados a participar nos Jogos Olímpicos Paris2024 sob bandeira neutra, devido ao ataque militar à Ucrânia.



“Graças a alguns líderes do COI, aprendemos que os próprios Jogos podem ser usados como um instrumento de pressão política contra pessoas que nada têm a ver com política em, de facto, como um instrumento de discriminação étnico-racial”, afirmou Vladimir Putin num discurso dedicado ao desporto, em Perm, na região russa dos Montes Urais.



O COI ainda não anunciou uma decisão sobre a participação de atleta russos, sob bandeira neutra, nos Jogos Olímpicos Paris2024, mas na semana passada suspendeu o Comité Olímpico Russo, por este ter decidido integrar, de forma unilateral, associações desportivas regionais de territórios ucranianos.



Em 5 de outubro, o Comité Olímpico Russo decidiu integrar, de forma unilateral, como membros organizações desportivas regionais que estão sob autoridade do Comité Ucraniano, nomeadamente de Zaporijia, Donetsk, Lugansk e Kherson.



Segundo o COI, a decisão de integrar, de forma unilateral, como membros organizações desportivas regionais que estão sob autoridade do comité Ucraniano “constitui uma violação da Carta Olímpica, porque desrespeita a integridade territorial do comité nacional da Ucrânia”.



O Comité Olímpico Russo deixa, assim, de poder funcionar como um comité nacional e de receber fundos do movimento olímpico.