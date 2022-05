Paris2024. COP deseja potenciar Casa de Portugal

”, resumiu o dirigente, em declarações à Lusa.O presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) está em Paris, juntamente com o secretário-geral, José Manuel Araújo, e o diretor comercial e de marketing, Pedro Sequeira Ribeiro, com a missão de estudar as várias possibilidades para albergar a Casa de Portugal, mantendo, para isso, reuniões com a embaixada e consulado, bem como com a comunidade empresarial nacional em terras gaulesas.”, especificou.José Manuel Constantino assume a esperada “” da comunidade portuguesa com a sua representação desportiva nacional nos Jogos Olímpicos, pelo que entende que “todos os detalhes” da preparação, nos mais diversos níveis, devem ser “cuidados”.O presidente do COP está empenhado em “” e confia que a comunidade empresarial partilha do mesmo entusiasmo, ajudando a Missão de Portugal no seu difícil repto de tentar melhorar Tóquio2020, onde teve o seu melhor desempenho de sempre.