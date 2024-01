Paris2024. França vigia neutralidade de russos e bielorrussos

Em entrevista ao canal France 2, a governante comentou a possibilidade de os atletas russos e bielorrussos poderem participar nos Jogos Olímpicos, apesar da invasão da Ucrânia, referindo que, "no direito internacional, há um princípio de não discriminação".A ministra disse que vão estar "muito vigilantes para que se respeitem" as regras de neutralidade impostas pelo Comité Olímpico Internacional (COI), sendo que russos e bielorrussos vão competir sob bandeira neutra e não podem ter mostrado qualquer apoio à guerra na Ucrânia.Amélie Oudéa-Castéra lembrou que é o Comité Olímpico Internacional "quem tem autoridade para decidir quem participa e quem não participa" no evento, mas a ministra pede que se respeitem "até final" as regras e que "o poder russo não instrumentalize o desporto para sua própria glória".A responsável pela tutela do desporto garantiu ainda que não serão permitidas bandeiras russas nas bancadas durante os Jogos Olímpicos Paris2024.A cerimónia de abertura de Paris2024 está prevista para o rio Sena e, apesar de admitir um plano B caso haja "um endurecimento do contexto de segurança", a ministra disse que organizar este momento pela primeira vez num espaço aberto "é o projeto".Os Jogos Olímpicos Paris2024 realizam-se de 26 de julho a 11 de agosto.