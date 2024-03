Paris2024. Greves no setor público durante os Jogos

O anúncio da CGT, que irá apresentar avisos de greve no início de abril, surge pouco dias após o presidente do comité organizador de Paris2024, Tony Estanguet, ter pedido uma trégua social durante o evento, implorando que "não estragassem a festa".A secretária-geral da CGT, Sophie Binet, acusou o governo de ignorar alertas sobre bónus e compensações para funcionários públicos que serão mobilizados durante os Jogos Olímpicos.”, garantiu a secretária-geral da CGT.Entretanto, foram iniciadas negociações em diferentes setores para combater um conflito social na polícia, nos transportes e nos serviços hospitalares, a fim de compensar as férias adiadas e as horas extraordinárias durante o verão.