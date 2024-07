Primeira mulher portuguesa a competir nesta prova olímpica, a penafidelense, de 23 anos, concluiu as cinco séries de 25 pratos com 121 acertos, terminando igualada com a australiana Penny Smith e a chinesa Zhang Xinqiu, com as quais vai disputar o desempate.



Maria Inês Barros garantiu mais um diploma para Portugal, depois de Nelson Oliveira no ciclismo, Vasco Vilaça e Ricardo Baptista no triatlo.