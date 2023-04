Paris2024. Inês Henriques aposta nos 20 km marcha

Inês Henriques posicionou-se contra a inclusão no programa olímpico pela World Athletics (WA) de uma estafeta mista com a distância da maratona (42,195 quilómetros), para um atleta masculino e uma feminina, eliminando os 35 quilómetros (individuais ou em equipa), já depois de gorada a inclusão dos 50 quilómetros femininos em Tóquio2020, disse em declarações à Lusa.”, lamenta.Com tantas mudanças, quer ver “uma coisa de cada vez” e apostar, primeiro, em fazer “boas marcas” nos 20 quilómetros, a que vai regressar e em que já conseguiu um 12.º lugar olímpico, no Rio2016, até porque “com tudo isto, mais parece que os Jogos Olímpicos vão passar a Jogos Sem Fronteiras”.”, conta.Inês Henriques concorda com João Vieira na perceção de que a mudança pode ser “o princípio do fim” da marcha nos Jogos Olímpicos, vendo esta estafeta mista como um "íman" de problemas, criando “mais polémica” e facilitando a que a prova seja retirada, ficando apenas os 20 quilómetros.”, admite.Para já, prepara-se para o Grande Prémio de Rio Maior, em 6 de maio, nos 20 quilómetros, para subir no ranking e tentar boa marca, até porque esta estafeta mista “está fora de hipótese”.A decisão anunciada na sexta-feira pela World Athletics, organismo que rege o atletismo mundial, e pelo COI, faz com que a distância mais longa da marcha desapareça das grandes competições, e se passe apostar num percurso de maratona (42,195 km), dividido por quatro atletas.Serão 25 seleções em competição, cada uma composta por um atleta masculino e um feminino, que completarão a distância em quatro etapas de distância aproximadamente igual. Cada atleta completará duas etapas de pouco mais de 10 quilómetros cada, alternando masculino, feminino, masculino, feminino.O evento será realizado no mesmo percurso que os eventos individuais de marcha atlética, de 20 quilómetros, junto à Torre Eiffel, no centro de Paris, e será concluído em cerca de três horas.As regras de qualificação para o novo evento vão ser publicadas em breve.A estafeta da marcha será disputada na quarta-feira 7 de agosto de 2024, às 7h30 locais (6h30 em Lisboa), seis dias depois das provas individuais de marcha atlética de 20 quilómetros, o que permitirá que os marchadores compitam nas duas provas.