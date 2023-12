Paris2024. Maryna Bekh-Romanchuk elogia Mamona

Maryna Bekh-Romanchuk, segunda classificada nos Campeonatos do Mundo Budapeste2023, está em Portugal a preparar as provas do próximo ano, entre elas os Jogos Olímpicos, e destacou o salto que valeu a Mamona o segundo posto e a medalha de prata em Tóquio2020.”, enalteceu a ucraniana, para quem Mamona pode também lutar pelas medalhas e pelo ouro em Paris, caso esteja bem física e mentalmente.Em entrevista à agência Lusa, a ucraniana, de 28 anos, salientou que, além de ser “muito boa”, a portuguesa conta ainda com um “bom treinador” (José Uva) e “estará preparada” para lutar pelo título olímpico do triplo salto.”, considerou, recordando que a portuguesa recupera de uma lesão, aludindo às dificuldades passadas com a invasão da Ucrânia pela Rússia, que a impediram de estar exclusivamente focada na competição.Sobre a possibilidade de superar a venezuelana Yulimar Rojas, campeã olímpica e tetracampeã mundial, e chegar ao ouro em Paris2024, considera que “é possível”.”, insistiu.A saltadora ucraniana, que competirá também no salto em comprimento, reconhece que tem de estar no seu melhor para o conseguir.“Tenho de fazer um grande salto, porque a (Yulimar) Rojas é muito forte e, se ela estiver em boas condições físicas, sem problemas, consegue saltar sempre entre os 15,15 e 15,30 metros, e para mim estes resultados são excecionais, tenho de fazer um grande salto”, disse a ucraniana, que tem como recorde pessoal 15,02.Depois de ir à Ucrânia no Natal, aponta aos Mundiais em pista coberta, em Glasgow, na Escócia, e regressa a Portugal e a Vila Real de Santo António para preparar os Europeus, em Roma, marcados para junho, e os Jogos Olímpicos, que se disputam em agosto.”, afirmou a atleta à Lusa, numa entrevista realizado num hotel de Monte Gordo, localidade onde se hospeda quando treina em Vila Real de Santo António.A compatriota Anna Ryzhykova também disse à Lusa que vai regressar em março para preparar as competições de 2024, embora adiantando que não vai estar nos Mundiais "indoor".”, afirmou, adiantando que vai estar nos Campeonatos da Europa, em Roma, nos Jogos Olímpicos, em agosto, pelo que “fazer também pista coberta seria muito complicado”.Questionada sobre os resultados que espera, a barreirista promete “fazer o melhor” que conseguir.