Paris2024: Portugal apurado em ILCA 7 e ILCA 6 nos Mundiais de vela

Na sexta-feira, sem poder competir, por falta de vento, passou a ficar a apenas um lugar do objetivo quando soube que um adversário argentino foi penalizado, contudo, esta manhã, o 46.º lugar na primeira prova foi contrariedade que o deixou ainda mais distante do sonho da estreia olímpica.Na derradeira regata, do 'tudo ou nada', Eduardo Marques passou a primeira boia na frente e nunca esteve abaixo do sétimo lugar, terminando em quarto, saltando assim do 32.º provisório da geral para 24.º, precisamente o 16.º em termos de nações.Cada país pode qualificar somente uma tripulação e a anfitriã dos próximos Jogos Olímpicos, a França, não conta nesta classificação particular.Eduardo Marques concluiu os Mundiais com 194 pontos, oito de avanço para um adversário guatemalteco, que foi o primeiro a ficar de fora.Como a vaga é para o país e não para o atleta, Eduardo Marques vai ter de lutar, internamente, com o ex-pupilo Lourenço Mateus e Santiago Sampaio, com desempenhos mais modestos nos Países Baixos.Com o êxito nesta primeira de três fases de qualificação, o representante português poderá, assim, preparar os Jogos Olímpicos com outro cuidado e estratégia.





