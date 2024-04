Paris2024. Qualidade da água do Sena não preocupa

O presidente do comité organizador dos Jogos Olímpicos Paris2024, Tony Estanguet, manifestou-se "um pouco surpreendido" com o estudo de uma ONG muito crítico com a qualidade da água do Rio Sena, no qual vão decorrer competições.

Depois de recolher amostras ao longo de seis meses, fora do período previsto para as provas de natação este verão, a ONG Surfrider Foundation alertou na segunda-feira para o estado “alarmante” das águas do Sena, uma preocupação que tem sido recorrente para a organização francesa.



“Fiquei um pouco surpreso por estarmos a fazer um estudo sobre a qualidade da água em pleno inverno, época em que os rios não estão em condições de nadar”, justificou Tony Estanguet, recordando que as condições da mesma no verão são bem diferentes e que estão em curso vários projetos para assegurar a salubridade do leito do rio.



Associado ao projeto dos Jogos Olímpicos, está previsto um investimento total de 1,4 mil milhões de euros para melhorar a qualidade da água e tornar o rio navegável, sendo que o responsável garante que a situação está a “avançar com serenidade”.



Com a mesma convicção, a ministra dos Desportos e Olimpíadas, Amélie Oudéa-Castéra, disse estar “confiante no objetivo de reduzir a poluição bacteriológica do Sena em 75%”.



Nas análises feitas pela autarquia entre junho e setembro de 2024, período semelhante a Paris2024, que será disputado entre 26 de julho e 11 de agosto, nenhum dos 14 pontos de amostragem de água da capital atingiu um nível de qualidade suficiente no que diz respeito às diretivas europeias.



“O Sena estará operacional dentro de algumas semanas”, prometeu Tony Estanguet.