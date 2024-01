Paris2024. Tocha olímpica será levada por "estafetas coletivas"

“Pela primeira vez na história dos Jogos, em cada dia do percurso da tocha olímpica e da paralímpica, estafetas de 24 pessoas, constituídas por campeões, atletas amadores, voluntários, árbitros, treinadores, etc., de todas as federações, serão organizadas para espalhar a energia do desporto e do trabalho de equipa através do país”, lê-se no site oficial dos Jogos Olímpicos.



A organização de Paris2024 esclarece que as 34 federações olímpicas e paralímpicas cujos desportos estão no programa dos Jogos Olímpicos, tal como a Federação de surf do Taiti – onde se vão disputar as provas de surf -, “irão organizar um total de 69 estafetas por equipas, com elementos da sua disciplina”.



“Cada uma das estafetas será uma oportunidade para mostrar cada modalidade, adicionando-lhe um toque inusual ou espetacular ou aumentando a notabilidade do desporto paralímpico”, acrescenta.



Assim, entre 8 de maio, dia em que a tocha chega a Marselha, depois do périplo inicial pela Grécia, e 26 de julho, data de início dos Jogos Olímpicos, a chama irá visitar o Mont-Saint-Michel (ciclismo), a Omaha Beach (equestre), na Normandia, ou Teahupo'o (surf), entre outros.



Mais de 3.000 pessoas transportarão a tocha nestas estafetas e entre os capitães selecionados para liderar as diferentes equipas estão nomes como o nadador já retirado Camille Lacourt ou o ciclista Guillaume Martin.



No total, serão cerca de 10.000 os portadores da tocha no seu percurso, que se inicia em 16 de abril, em Olímpia, na Grécia. Depois de chegar a Marselha, a luz olímpica irá atravessar mais de 400 cidades, cinco territórios ultramarinos e percorrer 12 mil quilómetros.