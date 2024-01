Paris2024. Vinte e sete atletas portugueses já qualificados

Lista de atletas qualificados e quotas conquistadas por Portugal para os Jogos Olímpicos Paris2024, que se realizam de 26 de julho a 11 de agosto de 2024:Auriol Dongmo: lançamento do peso (19,43 metros). a)Ana Cabecinha: 20 quilómetros marcha (01:28.49 horas). a)Susana Godinho: maratona (02:25.35 horas). a)Isaac Nader: 1.500 metros (3.31,49 minutos). a)João Coelho: 400 metros (44,79 segundos). a)Samuel Barata: maratona (02:07.35 horas). a)K1 500 metros: Quota conseguida por Teresa Portela nos Mundiais de Duisburgo.K1 1.000 metros: Quota conseguida por Fernando Pimenta nos Mundiais de Duisburgo.K2 500 metros: Quota conseguida por João Ribeiro e Messias Baptista nos Mundiais de Duisburgo.Contrarrelógio (2): Quota garantida pelo sexto lugar de Nelson Oliveira nos Mundiais de 2023 e um lugar conquistado pelo ranking das nações.Prova de fundo (2): Quota garantida pelo ranking das nações (os ciclistas serão os mesmos do contrarrelógio).Prova de fundo (1): Quota garantida pelo ranking das nações.Quota garantida pelo ranking de Maria Caetano.Quota garantida pelo ranking de Duarte Seabra.Filipa Martins: Concurso completo ('all around').Quota garantida por Pedro Ferreira e Gabriel Albuquerque no Campeonato do Mundo de Birmingham.Camila Rebelo: 200 metros costas (2.09,84 minutos).Diogo Ribeiro: 50 metros livres (21,87 segundos), 100 livres (47,98) e 100 mariposa (51,45).Miguel Nascimento: 50 metros livres (21,91).João Costa: 100 metros costas (53,71).Teresa Bonvalot: Vaga garantida através do ranking da Liga Mundial de Surf).Quota conseguida por Inês Barros ao sagrar-se campeã europeia em 2023.Quota conseguida por Vasileia Karachilou nos Mundiais de Haia. b)Quota conseguida por Eduardo Marques nos Mundiais de Haia.Quota conseguida por Diogo Costa e Carolina João nos Mundiais de Haia.a) - A confirmação do lugar nos Jogos Olímpicos só acontecerá em 30 de junho de 2024, quando houver o acerto entre lugares de ranking e atletas que fazem marca de qualificação.b) - A velejadora grega Vasileia Karachilou tem competido por Portugal ao abrigo de uma licença especial da World Sailing, mas não o Comité Olímpico grego que não autoriza que represente a Missão portuguesa em Paris2024, pelo que a vaga deverá ir para outra nação.