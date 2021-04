Parte da marca "All Blacks" pode ser vendida

“Acreditamos que esta é uma oportunidade apaixonante e verdadeiramente transformadora, que pode beneficiar este desporto nas futuras gerações”, justificou o presidente da Federação, Mark Robinson.



O acordo concluído com o fundo de investimento californiano Silver Lake Partners recebeu a aprovação unânime das associações regionais, na assembleia geral anual da Federação, que decorreu em Wellington.



É esperada luz verde também da Associação dos Jogadores, embora um cenário de um veto não esteja posto de parte, com alguns a considerarem que o que está em causa é a alma dos "All Blacks".



No acordo, o fundo investimento predispõe-se a pagar 230 milhões de euros por parte da marca dos "All Blacks", tricampeões mundiais de râguebi (1987, 2011 e 2015).



Para David Moffett, antigo presidente da Federação, os clubes estão “a vender a sua alma”, com o antigo dirigente a assinalar que a Silver Lake gera ativos na ordem dos 65 mil milhões de euros e que vai espremer os "All Blacks" como "limões”, mesmo que tenha de os sacrificar para jogos de exibição.



“Veremos os All Blacks a disputarem jogos sem sentido, o que vai desvalorizar a marca mais bela do râguebi mundial”, disse.



O fundo de investimento pretende adquirir 12,5% dos direitos comerciais e o direito de negociar os acordos no mundo inteiro para a venda de direitos televisivos em relação aos "All Blacks" e produtos derivados.