Pascal Ackermann vence Clássica de Bruxelas, Rui Costa em 39.º

O campeão alemão de fundo, de 24 anos, cumpriu os 201,4 quilómetros da clássica em 4:33.12 horas, o mesmo tempo do segundo classificado, o belga Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), e um segundo a menos do que o grupo compacto que seguiu a dupla de 'sprinters', com o francês Thomas Boudat (Direct Energie) no terceiro posto.



Rui Costa, único português em prova, cruzou a meta em 39.º, a 13 segundos do vencedor, um dia antes de participar no Grande Prémio de Fourmies, em França, outra corrida do escalão 1.HC em que o pelotão corre um percurso de 205 quilómetros.