Patinador de velocidade Viktor Ahn termina carreira devido a várias lesões

"Devido à dor contínua no joelho, à recuperação após tratamento e à reabilitação muito longa depois das competições, é muito difícil treinar no máximo”, escreveu Ahn, numa carta aberta dirigida aos fãs, divulgada pela agência russa RIA Nóvosti.



O patinador, de 34 anos, nascido na Coreia do Sul, mas naturalizado russo em 2011, lembrou que "houve outras lesões" e que, por isso, tudo se tornou “cada vez mais difícil para manter a forma".



"Desta forma, decidi que era a hora de deixar este grande desporto. Concluí que era impossível seguir uma carreira desportiva apenas com motivação. Acho que é a hora e é por isso que decidi retirar-me", explicou patinador de velocidade, considerado um dos melhores de sempre da categoria.



Em 2006, Ahn ganhou três medalhas de ouro olímpicas e uma medalha de bronze pela Coreia do Sul, em Turim, Itália, tendo depois ido para a Rússia, em 2011, onde se juntou à equipa nacional daquele país, uma vez que sentiu falta de apoio da Coreia do Sul, quando falhou a qualificação para Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, no Canadá, devido a lesão.



Viktor Ahn também se sagrou por seis vezes campeão mundial da modalidade, tendo conquistado o título por cinco vezes consecutivas, de 2003 a 2007 e outra em 2014.